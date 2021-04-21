Criminalidade cresce e advogado se torna alvo mais frequente, diz OAB

No sistema de Justiça, o advogado é um de seus atores e o ataque à categoria é também uma afronta à sociedade Crédito: Sang Hyun Cho/Pixabay

Rizk diz que a entidade não tem um levantamento oficial sobre crimes dos quais os advogados no Estado são vítimas, mas há uma percepção que a categoria está mais vulnerável. Um indicador, sustenta ele, foi a necessidade de liberar seguranças particulares para alguns profissionais.

uma profissional da área de família recebeu medida protetiva. A advogada trabalhista Elzeni da Silva Oliveira, de 56 anos, que teve a casa alvejada por nove disparos no início do mês, em Iúna, é apenas uma profissional a receber esse suporte da OAB. No mesmo município do Sul do Estado

"Ela está com segurança até hoje, mas não é a primeira vez que cedo segurança para advogados. Já tive experiência de tirar da OAB para ceder a advogados que estavam em grau de ameaça muito alto", relata o presidente da Ordem.

Na avaliação de Rizk, houve um agravamento desse cenário na pandemia. "Muitas vezes, o advogado recebia ameaças, mas ameaças sem efetivar nada. O que temos visto agora é uma coragem maior de agir daquelas pessoas que não respeitam a lei. A pandemia está ajudando no aumento da criminalidade", pontua.

O presidente da OAB observa, ainda, que a crise sanitária tirou muitos policiais das ruas, do trabalho investigativo nos locais de crimes, fazendo crescer, em sua opinião, a sensação de impunidade. "Muitas autoridades se negam a ir ao local, enquanto advogados não têm mais tanta liberdade para transitar até para cobrar mais resultados."

Embora ainda não se tenha conhecimento da motivação dos dois crimes contra as advogadas, e mesmo que não tenham relação direta com a atividade profissional, Rizk ressalta que os atentados não afetam apenas a categoria, mas se refletem também na sociedade.

Antes da criação dos tribunais, afirma o presidente da OAB, o que havia era a justiça com as próprias mãos, uma vingança privada em que prevalecia a lei do mais forte.

"Na verdade, quando se ataca o advogado, não é apenas um ataque à classe, mas ao direito de todas as pessoas. É alguém que não respeita as regras básicas de convivência, nem tolera a democracia", frisa.

ATENTADOS

Elzeni Oliveira escapou da morte no atentado registrado no último dia 9. Os disparos atingiram a varanda e a porta de vidro da sala do apartamento, ao lado do sofá onde ela, o marido e a neta de sete anos estavam deitados, assistindo a um filme. Se estivessem sentados, acredita a advogada, teriam sido atingidos pelos tiros.

Desde a noite do crime, Rizk avalia que as investigações avançaram pouco e, por essa razão, pretende se deslocar até Iúna ainda nesta semana para verificar de perto como segue o trabalho policial.

Já no caso envolvendo a advogada Marinelva Venturim de Paula e seu marido Dali Atashi , o presidente da OAB considera que há mais empenho da polícia para a elucidação do crime. O casal foi executado no domingo (18), em um sítio na localidade de Colina Verde, em Santa Leopoldina, na Região Serrana do Estado. A suspeita é que o assassinato esteja relacionado a uma disputa de terras.

O QUE DIZ A POLÍCIA

Questionada sobre a investigação dos dois crimes, a Polícia Civil informou, em nota, o andamento dos trabalhos.