Tragédia

Criança se afoga em poço de peixes e morre em Santa Maria de Jetibá

Menino chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e o helicóptero da Casa Militar foi acionado, mas ele não resistiu

A equipe da PM encontrou a ambulância na localidade de Belém, onde os socorristas tentavam reanimar o menino. Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) também foi acionado para ajudar no transporte de emergência até um hospital, mas, infelizmente, a criança não resistiu e morreu ainda no local. A Polícia Civil foi questionada sobre o caso, mas disse que não foi acionada. >