Criança com suspeita de meningite tipo B é internada em estado grave em Vila Velha

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 07:44
Uma criança está sendo acompanhada por equipe médica do Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, com suspeita de meningite tipo B. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
O caso se trata da forma bacteriana da doença, considerada grave e de alta transmissibilidade. O hospital já realizou a notificação ao Sistema de Informação em Saúde e-SUS Vigilância em Saúde, conforme determina o protocolo. A Sesa informou ainda que todas as pessoas que tiveram contato próximo com a criança receberam medicação preventiva, como medida de precaução e controle.
Em entrevista ao Bom dia ES, da TV Gazeta, a pediatra Karoliny Veronesi informou que o estado de saúde da criança é grave e ela está internada na UTI do Himaba.
Karoliny VeronesiPediatra
Conforme Karoliny Veronesi, ainda não se sabe o histórico de vacinação da criança.
“A principal prevenção da meningite é a vacinação. Não existe outra forma de prevenção. Temos alguns sorotipos de meningite e os principais no Brasil é o tipo B (49%) e tipo C (41%), o restante fica com o AWY”, disse Karoliny Veronesi.
A vacina contra a meningite B (meningocócica B) não está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) para a população geral, sendo encontrada atualmente apenas na rede particular. O SUS oferece proteção contra os tipos C e AWY.
“É uma luta diária do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria, a inserção de todas as vacinas”, destacou.
Os sintomas da meningite são: febre alta, forte dor de cabeça, rigidez no pescoço e confusão mental. Em casos mais graves, podem surgir manchas vermelhas na pele e dores nas articulações.
É uma doença altamente contagiosa. Por isso, é necessário o isolamento das pessoas que tiveram contato com o paciente, além do acompanhamento durante o período de medicação preventiva.
“Não tem como fazer a vacina no momento, porque não vai fornecer essa proteção imediata. Por isso a necessidade de manter o calendário vacinal em dia e, se puder, investir nas vacinas que ainda não estão disponíveis no SUS.”
A meningite é transmitida por gotículas respiratórias ou por contato direto com secreções de pessoas infectadas.
