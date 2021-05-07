Crea faz nova vistoria em prédio onde piscina desabou em Vila Velha

Crea-ES realizou vistoria técnica no Edifício Parador logo após desabamento Crédito: Crea-ES

Segundo o Crea-ES, todas as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) das áreas danificadas pelo desabamento estavam corretas e os projetos de recuperação estão sendo cumpridos.

“Constatamos que toda a parte documental está correta e que os procedimentos orientados pelo Crea-ES à empresa, no sentido de recuperação do Sistema de Gás, do Sistema Elétrico, Hidrossanitário e de desobstrução da rota de fuga do edifício foram totalmente realizados”, disse o presidente do Conselho, o engenheiro Jorge Silva.

Ainda segundo o Crea-ES, a empresa está fazendo novos projetos de recuperação das lajes atingidas do subsolo. Além disso, toda a área da piscina e da garagem encontram-se devidamente isolada.

“Estamos aguardando ainda os resultados dos testes que foram feitos nas vigas e colunas estruturais, e a previsão é de que, até a próxima semana, estejam consolidados. A empresa está seguindo às orientações do Crea-ES e continua dando toda a assistência aos moradores”, disse Jorge Silva.

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MORADORES JÁ VOLTARAM PARA CASA

Os moradores voltaram para casa na semana passada , após conversarem com a Defesa Civil e com a construtora responsável pelo prédio. Na volta para casa, os moradores se reuniram em frente ao prédio e depois no hall de entrada para uma oração, onde entoaram louvores em agradecimento pelo retorno para casa.

O DESABAMENTO DA PISCINA

A piscina do Edifício Parador desabou sobre a garagem do prédio por volta das 22 horas do dia 22 de abril. Por sorte, ninguém ficou ferido. Logo após a constatação do problema, o local precisou ser evacuado.

De acordo com moradores, a piscina era uma raia de 25 metros com água aquecida e, durante o ano passado, chegou a ser interditada por causa de um vazamento. A reforma durou três meses. Considerado de luxo e de frente para o mar, o edifício foi entregue pela Argo Construtora em 2018.

Após o desabamento, análises iniciais feitas por engenheiros do Crea-ES mostraram que o aço que recobria o fundo da piscina estava corroído e não estava preso. A queda da estrutura causou danos no subsolo do prédio. Por alguns dias, o fornecimento de gás e energia elétrica precisou ser interrompido.