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De volta para casa, moradores fazem momento de oração em prédio onde piscina desabou

Retorno teve início logo após reunião entre moradores na terça-feira (27). Nesta quinta (29), famílias se reuniram em orações e agradecimentos em frente ao prédio na Praia de Itaparica

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 10:56

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

30 abr 2021 às 10:56
Moradores do Parador em momento de oração
Moradores do Parador em momento de oração Crédito: Reprodução
Moradores do condomínio Parador Residence, onde uma piscina desabou na última semana na Praia de Itaparica, em Vila Velha, começaram a voltar para a casa. O retorno teve início na noite da última terça-feira (27). Na noite desta quinta (29), algumas famílias se reuniram para uma oração de agradecimento em frente ao local. Eles estavam fora do prédio desde a noite do último dia 22, quando a estrutura de lazer desabou sobre a garagem.
A decisão pelo retorno aconteceu após uma reunião dos próprios moradores na última terça-feira (27). Um dia antes, eles se reuniram com representantes da Defesa Civil Municipal e Estadual e da construtora responsável e acompanharam uma vistoria na estrutura que demonstrou a segurança da edificação para o retorno das famílias.
“Os moradores começaram a retornar na terça-feira (27) mesmo, logo depois da reunião. Até agora, são 32 famílias de volta, o que dá em torno de 100 a 120 pessoas”, disse o síndico do condomínio, Gilmar Assumpção.
Ainda segundo Gilmar, uma nova inspeção foi realizada por engenheiros da construtora, acompanhada por engenheiros contratados do condomínio a pedido da Defesa Civil Municipal. “A Defesa Civil veio aqui ontem (29) pedir outros testes, foram realizados e não foi encontrado nada diferente do projeto”, completou.
Na noite desta quinta-feira (29), os moradores que voltaram para o condomínio compartilharam um momento de fé. Eles se reuniram em frente ao prédio e depois no hall de entrada para uma oração, onde entoaram louvores em agradecimento pelo retorno para casa.

CONSTRUTORA

Procurada pela reportagem, a Argo Construtora confirmou que vários moradores já retornaram aos apartamentos desde terça-feira (27). Informou também que um terreno próximo está sendo buscado para funcionar como estacionamento para os condôminos, visto que as garagens estão parcialmente interditadas.
“Na última quinta-feira, 22, a desocupação das torres, orientada pela Defesa Civil, foi uma iniciativa preventiva, até que todas as avaliações necessárias fossem realizadas. Nesta terça-feira, 27, uma reunião entre os moradores foi realizada - vários deles já têm retornado aos seus apartamentos. Tendo em vista que as vagas de garagens estão parcialmente interditadas, a construtora está buscando terreno próximo para transformar em estacionamento, para os moradores”, informou em nota.

CREA-ES

A reportagem também procurou o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), para informações sobre o laudo técnico de engenharia conclusivo, que havia sido solicitado para a Defesa Civil, condomínio e construtora. Até a publicação desta reportagem, não houve retorno do órgão sobre o recebimento da documentação.
A reportagem também questionou a Argo sobre o envio do laudo, mas a assessoria de imprensa informou que as informações disponíveis no momento são apenas as da nota da empresa.

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