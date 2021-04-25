Covid-19: redução na média móvel de óbitos aponta para início de estabilização

Data: 28/03/2021 -Quarentena foi adotada em março para conter a Covid-19 no ES Crédito: Fernando Madeira

Um dos indicadores mais importantes e precisos da pandemia, por medir o número de vidas perdidas para a Covid-19 , a Média Móvel de Óbitos (MMO) dos últimos 14 dias já começa a apresentar queda no Espírito Santo . Ela chegou a 68,50 no dia 14 deste mês e na última quinta-feira (22) ficou em 61.

Vale destacar que a MMO de 68,50 foi o pico desta terceira fase da pandemia, após um acirramento da doença no Estado que gerou grande pressão no sistema de saúde, com elevada busca por leitos de enfermaria e de UTIs, e chega próximo ao dobro do pico atingido na primeira fase, que foi de 37,14, em 21 de junho do ano passado.

De acordo com o diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, ainda é cedo para percebermos, de forma mais consistente, a repercussão dos efeitos da quarentena na MMO. “Tudo indica que passamos pelo pior momento da pandemia e que estamos iniciando agora uma tendência de estabilização”.

Ele explica que um dos efeitos da quarentena é a redução de contágio e, por consequência, do aparecimento de novos casos. Com isto reduz a pressão sobre o sistema de saúde, com queda na taxa de ocupação de leitos, com pacientes se curando e tendo uma redução do número de óbitos. “Em geral os efeitos são perceptíveis a partir de 14 a 21 dias após a redução consistente no número de casos confirmados”, observa.

SITUAÇÃO NAS REGIÕES

Estudo realizado pelo Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE) aponta que a queda na MMO também se verificou na Região Metropolitana, que reúne cerca de metade da população do Estado. Na quinta-feira (22), ela estava em 32,86 mortes nos últimos 14 dias. No último dia 19, estava em 36.

O cenário não é diferente no interior. Na última quinta-feira, a MMO era de 28,29. Em 14 de abril chegou a 32,71.

Lira observa que no interior, onde ocorreu um um crescimento mais acelerado de óbitos nesta terceira fase da pandemia, a queda na MMO é maior. “Um reflexo das ações adotadas pelos municípios do interior, com medidas até mais restritivas do que as previstas no Mapa de Risco. É o caso, por exemplo, de Piúma e Barra de São Francisco”, diz. O diretor do IJSN destaca ainda que o Espírito Santo começa a sair da terceira fase de expansão da pandemia.

"Foi um impacto forte, com um crescimento exponencial de casos em março, mas estamos saindo sem deixar de ofertar atendimento digno a todos os pacientes. Agora é preciso retomar as atividades de maneira gradativa. Se olharmos para o passado, será possível ver que a saída gradativa das medidas restritivas quando atingimos o pico permitiu o comércio crescer nos meses seguintes" Pablo Lira - Diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN),

TAXA DE CONTÁGIO

Na semana em que a quarentena foi decretada, a taxa de contágio do Espírito Santo tinha alcançado seu índice mais elevada: 1,6, quando dez pessoas poderiam contaminar outras 16. Ela agora começa a apresentar redução, chegando nesta última semana a 1,32.