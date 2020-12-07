Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sequelas

Covid-19 pode causar impotência sexual, dizem especialistas

A disfunção está relacionada ao fato de a doença causar problemas vasculares em muitos pacientes, inclusive levando à amputação de membros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 18:27

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 18:27

Casal na cama; impotência sexual
A disfunção erétil está sendo associada à Covid-19 nos casos em que problemas vasculares são registrados nos pacientes Crédito: Jcomp/Freepik
A Covid-19 ainda é uma doença recente no mundo, causando muitos questionamentos e dúvidas. As sequelas que os infectados pelo novo coronavírus podem desenvolver são pouco conhecidas e estão sendo estudadas. Entre relatos como perda de memória ou mudança no paladar, também há registros de impotência sexual.
A médica norte-americana Dena Grayson, especialista em doenças infecciosas, fez um alerta na última semana para a possibilidade de homens sofrerem de disfunção erétil após se recuperaram da Covid-19. Em entrevista à NBC Chicago LX, a profissional atribuiu a impotência sexual ao fato de a doença causar problemas vasculares em grande parte dos pacientes, inclusive causando amputação de membros por falta de circulação sanguínea.
"Isso é algo realmente preocupante. Não é apenas que esse vírus pode matar você, mas pode realmente causar complicações de longo prazo, ao longo da vida", disse a médica durante a entrevista, completando que acredita que o sistema neurológico também pode ser afetado após uma pessoa se curar da Covid-19. 

RELATOS DE CASOS PELO MUNDO 

As informações foram compartilhadas por especialistas de todo o mundo. Uma delas foi Ethel Maciel, doutora em Saúde Coletiva e Epidemiologia e também professora da Ufes, que divulgou a notícia no Twitter. A especialista contou que já há vários relatos pelo mundo de impotência sexual após a Covid-19, principalmente nos pacientes que evoluíram para o estágio mais grave da doença, com internações, por exemplo. 

Veja Também

ES registra 34 mortes e passa de 202 mil casos de Covid

Três médicos do mesmo hospital de cidade do ES morreram de Covid

Infectologistas analisam cenário do ES, após bater 200 mil casos de Covid

"O tema não tem sido muito comentado ainda no Brasil porque temos muitos tabus nesse assunto. Mas é importante alertarmos que isso foi encontrado em alguns pacientes, e podem estar acontecendo mais casos do que temos notícia. Muitos por conta desses problemas vasculares. Há casos de pessoas que tiveram que amputar a perna pela complicação da circulação. O fato de estarmos encontrando pessoas com disfunção erétil após a Covid-19 tem uma justifica plausível, do ponto vista da saúde. Porque a ereção depende da circulação", explica.

MÉDICOS E PACIENTES DEVEM FICAR EM ALERTA APÓS COVID-19

A especialista acrescenta que a duração dessa disfunção erétil ainda é desconhecida. Ou seja, por enquanto não é possível saber o problema pode durar curto ou longo prazo, ou mesmo se as consequências podem ser por toda a vida.
"É um alerta para os homens que tiveram Covid-19 e também aos profissionais que estão acompanhando as pessoas que tiveram alta - principalmente os que ficaram em estado grave, com internação. Porque essa disfunção erétil pode ser consequência da doença devido à falta de circulação. Muitas pessoas podem estar enfrentando esse problema agora e ainda não relacionaram com a Covid-19", analisa.
"A Covid-19 pode apresentar sequelas que sequer sabemos ainda. Vamos precisar de alguns anos para estudá-la. Mas há relatos de sequelas neurológicas e perda de memória, por exemplo. Não é só uma gripezinha. Devemos evitar a infecção porque ainda sabemos pouco sobre a doença"
Ethel Maciel - Epidemiologista

PROBLEMAS PSICOLÓGICOS TAMBÉM PODEM INFLUENCIAR

O número de pacientes relatando impotência sexual na Grande Vitória aumentou durante a pandemia, de acordo com o urologista Carlos Chagas. Muitos deles, segundo o médico, tiveram Covid-19 antes de apresentar o quadro de disfunção erétil. Para o especialista, pode ser uma sequela da doença devido a problemas vasculares. Mas Chagas não acredita que seja apenas essa a motivação. Para ele, problemas psicológicos que se tornaram mais comuns durante a pandemia, como depressão e estresse, também podem influenciar. 
"Vi um aumento de pacientes no consultório, inclusive jovens e pessoas que tiveram Covid-19, narrando disfunção sexual. E essa impotência não tem relação com perda de desejo. Ainda não tenho estudos científicos sobre isso, mas, se a doença pode trazer alterações vasculares em várias órgãos, porque não na parte peniana? Porém, há outros fatores importantes a serem considerados, como estresse, ansiedade e depressão causados por problemas econômicos, medo de perder o emprego, medo de morrer, isolamento social, maior convivência em casa. Tanto que os quadros de problemas psicológicos aumentaram na pandemia. Então, a disfunção erétil pode ser uma sequela da Covid-19, mas não acredito que seja apenas isso", pondera. 

Veja Também

Covid: demanda por especialistas para tratar sequelas da doença deve crescer

Hospital do ES testa medicamentos para evitar sequelas do coronavírus

Coronavírus pode deixar sequelas no pulmão, coração e cérebro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Araguaína, pela Copa Verde 2026
Em noite trágica, Rio Branco perde e adia classificação na Copa Verde
Editais e Avisos - 16/04/2026
Câmera corporal na farda
Casal morto por PM em Cariacica: câmeras corporais na farda continuam fazendo falta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados