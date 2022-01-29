Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Quarta onda

Covid-19: ES registra oito óbitos e quase 10 mil novos casos em 24h

Estado chegou ao total de 13.487 mortes e 827.360 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia, aponta o Painel Covid neste sábado (29)

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 18:57

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

29 jan 2022 às 18:57
Espírito Santo chegou neste sábado (29) ao total de 13.487 mortes e 827.360 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. Foram registrados quase 10 mil casos em 24 horas no Estado, que atravessa a quarta onda da pandemia em função da variante Ômicron.
Neste sábado foram confirmadas 9.960 novas infecções e oito óbitos, conforme atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Na sexta-feira (28), foram confirmados 19,3 mil casos em 24 horas — número recorde desde o início da pandemia no Estado. 
Covid-19: ES registra oito óbitos e quase 10 mil novos casos em 24h

Veja Também

Veja as regras para crianças serem vacinadas com a Coronavac no ES

Covid no ES: gráficos detalham a explosão de casos e internações na 4ª onda

País recebe 1,8 milhão de doses pediátricas da Pfizer na segunda (31)

Na lista de cidades com mais casos confirmados, Serra aparece com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 104.611. Na sequência, aparece Vila Velha (95.974), seguida por Vitória (86.158) e Cariacica (68.954). Na quinta posição está Linhares (42.733), que fica na Região Norte do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 13.863 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 11.009. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 7.989 contaminações.
Até este sábado (29), mais de 2,8 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 674.668, sendo 7.038 em 24 horas, de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 1,63% no Estado.

Veja Também

Um ano após ser curado no ES, paciente de Manaus diz: "foi como ganhar na loteria"

Cidades da Grande Vitória abrem agendamento para vacinar crianças com Coronavac

Capixabas enfrentam dificuldades para agendar teste de Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Saque do FGTS, veto a bets: o que se sabe do programa de renegociação de dívidas anunciado por Lula
Trabalhar é um direito: por uma inclusão real e sustentável para todos
Pesquisa aponta os candidatos mais rejeitados pelos capixabas
Quaest: Rose, Manato, Contarato e Hartung são os mais rejeitados para o Senado no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados