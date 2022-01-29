O Espírito Santo chegou neste sábado (29) ao total de 13.487 mortes e 827.360 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. Foram registrados quase 10 mil casos em 24 horas no Estado, que atravessa a quarta onda da pandemia em função da variante Ômicron.
Neste sábado foram confirmadas 9.960 novas infecções e oito óbitos, conforme atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Na sexta-feira (28), foram confirmados 19,3 mil casos em 24 horas — número recorde desde o início da pandemia no Estado.
Covid-19: ES registra oito óbitos e quase 10 mil novos casos em 24h
Na lista de cidades com mais casos confirmados, Serra aparece com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 104.611. Na sequência, aparece Vila Velha (95.974), seguida por Vitória (86.158) e Cariacica (68.954). Na quinta posição está Linhares (42.733), que fica na Região Norte do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 13.863 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 11.009. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 7.989 contaminações.
Até este sábado (29), mais de 2,8 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 674.668, sendo 7.038 em 24 horas, de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 1,63% no Estado.