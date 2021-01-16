ES registra 19 mortes e 1.478 novos casos de coronavírus em 24h

Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com 4.608 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.031.

A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 255.016 – 582 a mais que o número registrado na sexta-feira (15). A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2%, e mais de 834,5 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.