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Números da pandemia

ES registra 19 mortes e 1.478 novos casos de coronavírus em 24h

Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde deste sábado (16). Número de curados também subiu
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

16 jan 2021 às 17:14

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 17:14

Números atualizados da Covid-19 em todo Espírito Santo
Máscara de proteção: números da Covid-19 crescem no Espírito Santo Crédito: Pixabay
Espírito Santo registrou mais 19 mortes e 1.478 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na tarde deste sábado (16). Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.493 mortes provocadas pela doença e 274.509 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
O município de Vila Velha, com 36.711 registros, mantém o maior número de moradores diagnosticados com Covid-19. Em seguida, estão Serra (33.950), Vitória (31.131) e Cariacica (22.492).

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A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 255.016 – 582 a mais que o número registrado na sexta-feira (15). A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2%, e mais de 834,5 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

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