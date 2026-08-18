Entenda como a deficiência de vitamina D pode ter relação com o risco de desenvolver varizes

O primeiro grupo incluía pacientes com deficiência de vitamina D, definida por níveis iguais ou inferiores a 19,9 ng/mL. No outro grupo estavam indivíduos com concentrações consideradas suficientes, a partir de 30 ng/mL. Assim, além do risco 62% maior de desenvolver varizes entre pessoas com deficiência de vitamina D, os pesquisadores também observaram uma associação entre a deficiência do nutriente e um risco 122% maior para varizes com úlceras, 171% para varizes com inflamação e 45% para outras complicações.