Simulados: veja como eles ajudam a identificar lacunas de aprendizado e favorecem os estudos

Outro ponto importante é entender se o desempenho alcançado no simulado é suficiente para o objetivo que o estudante pretende alcançar.“Existem diversos cursos e universidades e cada um tem um nível de exigência e características específicas. Então, por meio do simulado, o estudante deve avaliar o desempenho obtido e, se não for suficiente, entender por que não está atingindo o resultado esperado”, orienta o educador. De acordo com ele, essa ação pode ajudar a identificar se a dificuldade está relacionada a um conteúdo específico ou a uma determinada área do conhecimento.