40º Mapa de Risco do Governo do ES: oito municípios em risco alto de transmissão da Covid-19 Crédito: Divulgaçã/Governo do ES

Mapa de Risco de transmissão do Governo do Espírito Santo divulgou o novode transmissão do coronavírus no Estado, válido a partir de segunda-feira (18). De acordo com a classificação elaborada pelo governo, oito municípios estão classificados em risco alto de contágio da doença, o que significa que sofrerão mais restrições. São eles: Anchieta, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Conceição do Castelo, Guaçuí, Iúna e Mimoso do Sul, no Sul do Estado, além de São Mateus, no Norte.

Ainda de acordo com o mapa, divulgado nesta sexta-feira (15), 52 cidades estarão em risco moderado de transmissão da doença e outras 18 em risco baixo a partir de segunda (18). Em comparação com o último mapa elaborado pelo governo estadual, vão entrar na classificação vermelha os municípios de Anchieta, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Conceição do Castelo, Iúna.

Your browser does not support the audio element. ES mantém oito cidades em risco alto para Covid-19; sete na Região Sul

Em compensação, Colatina, Governador Lindenberg, Marilândia, Muniz Freire e Venda Nova do Imigrante, deixam a classificação de risco alto de transmissão da doença, segundo o novo Mapa de Risco.

O novo Mapa de Risco que entra em vigor na próxima segunda-feira (18) traz 08 cidades em risco alto, 52 no moderado e 18 no baixo. O momento exige responsabilidade de cada um no cumprimento dos protocolos de saúde. Cuide de quem você ama! pic.twitter.com/hXRY1pffSK — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) January 15, 2021

Para fazer a classificação das cidades, o governo considera fatores como a taxa de ocupação de UTIs, o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias.

O Mapa de Risco, segundo o governo, segue as orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle (CCC) Covid-19 no Espírito Santo, que é composto pelo Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). As decisões adotadas seguem parâmetros técnicos.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

RISCO ALTO: Anchieta, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Conceição do Castelo, Guaçuí, Iúna, Mimoso do Sul e São Mateus

RISCO MODERADO: Afonso Cláudio, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Fundão, Governador Lindenberg, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marilândia, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Pancas, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.