Corrida Noturna da Mulher reúne histórias inspiradoras em Linhares

Imagem da largada, que ocorreu por volta das 19h30 de sábado Crédito: Heber Thomaz

A Corrida Noturna da Mulher animou o bairro Três Barras, em Linhares, na noite deste sábado (11). O evento — realizado para marcar o Dia Internacional da Mulher —tem percurso de seis quilômetros e reuniu atletas de diversos Estados.

Durante a competição, histórias inspiradoras de mulheres foram conhecidas: dona Adelmira Adão, tem 96 anos, e completou o trajeto com serenidade e a comemoração de todos. Ela veio de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, acompanhada do neto David Adão, que está sempre ao lado da avó nas corridas de rua.

“O importante é a gente ter coragem, ter saúde. Tem gente que fica deitada, falando que não aguenta. Eu digo: ‘Aguenta, sim. É só uma brincadeira’. Eu corro com todo mundo, fico para trás, mas o importante é chegar”, disse Adelmira.

Dona Adelmira completou a corrida em pouco mais de uma hora Crédito: Heber Thomaz

“Eu me sinto muito orgulhoso dela. Ela poderia estar deitada, parada, com alguma doença, depressão. A corrida é a vida da minha avó. Os médicos falaram para ela parar, mas ela não quis. Estou sempre com ela, levando para as corridas, acompanhando”, comentou David.

Fantasiada de Mulher Maravilha, Luaynne Kruger quis mostrar que correr pode ser também divertido. “A gente se veste assim também para mostrar que a corrida não é um sacrifício, mas pode ser um momento para brincar, se divertir e trazer alegria”, falou Luaynne.

Conscientização contra a violência

A aposentada Rosilea Alves dos Santos, de 55 anos, trouxe uma mensagem contra a violência doméstica. Em um cartaz, ela lembrou da irmã, que foi vítima do ex-marido. Essa é a primeira vez que ela participa da corrida e acredita que o evento serve para levar a conscientização adiante.

“Eu acredito que esse espaço é o que nos permite, nessa sociedade patriarcal, abrir brechas para dizer que não aceitamos mais esse tratamento. Nenhuma de nós”, relatou.

Rosilea levou mensagem para todos verem Crédito: Heber Thomaz

Os ganhadores

Na categoria feminina a vencedora foi Andressa Silva, de 36 anos. Na masculina, Leonardo Alves dos Santos, de 41 anos, foi quem cruzou a linha de chegada primeiro. Os 10 primeiros de cada categoria receberam troféus e todos os participantes levaram medalhas para casa.