Corretor de imóveis morre após acidente entre jet ski e embarcação em Guarapari

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 11:30
Um corretor de imóveis morreu após um acidente envolvendo o jet ski que ele pilotava e uma embarcação em uma marina no bairro Muquiçaba, em Guarapari, na última sexta-feira (17). A vítima, identificada como Gustavo Portes da Costa, de 47 anos, chegou a publicar imagens em seu perfil no Instagram mostrando o passeio na região momentos antes do acidente. Gustavo, que era mineiro, morava havia 20 anos no Espírito Santo e deixa um filho de 11 anos.
De acordo com a Polícia Militar, Gustavo passava o dia no local em uma confraternização com amigos e familiares. No fim da tarde, ele foi até a área náutica para recolher o jet ski usado durante o dia, sem utilizar o colete salva-vidas, equipamento de segurança obrigatório.
Segundo relatos de testemunhas à PM, durante a manobra de aproximação, o jet ski passou próximo a uma embarcação ancorada. Nesse momento, a corda de amarração do barco se projetou em direção à moto aquática, atingindo sua estrutura e causando um ferimento grave na cabeça de Gustavo, que caiu desacordado na água.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi acionado e a médica responsável constatou a morte ainda no local. O corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória.
Familiares de Gustavo conversaram com a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, e informaram que o corpo deve ser levado para a cidade de Lajinha, em Minas Gerais, onde será enterrado. Eles ainda disseram que parentes tinham vindo do Estado mineiro para aproveitar o fim de semana em Guarapari com o corretor.
A Polícia Civil disse que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Guarapari.
