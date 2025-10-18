Home
Corretor de imóveis morre após acidente entre jet ski e embarcação em Guarapari

Gustavo Portes estava com a família, de Minas Gerais, quando acidente aconteceu, na sexta-feira (17); corpo será enterrado em Lajinha (MG)

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 11:30

Um corretor imobiliário morreu após um acidente envolvendo um jetski e uma embarcação na noite dessa sexta-feira (17), na Marina das Gaivotas, em Muquiçaba, Guarapari, no litoral Sul do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Gustavo Portes da Costa.

Um corretor de imóveis morreu após um acidente envolvendo o jet ski que ele pilotava e uma embarcação em uma marina no bairro Muquiçaba, em Guarapari, na última sexta-feira (17). A vítima, identificada como Gustavo Portes da Costa, de 47 anos, chegou a publicar imagens em seu perfil no Instagram mostrando o passeio na região momentos antes do acidente. Gustavo, que era mineiro, morava havia 20 anos no Espírito Santo e deixa um filho de 11 anos. 

De acordo com a Polícia Militar, Gustavo passava o dia no local em uma confraternização com amigos e familiares. No fim da tarde, ele foi até a área náutica para recolher o jet ski usado durante o dia, sem utilizar o colete salva-vidas, equipamento de segurança obrigatório.

Segundo relatos de testemunhas à PM, durante a manobra de aproximação, o jet ski passou próximo a uma embarcação ancorada. Nesse momento, a corda de amarração do barco se projetou em direção à moto aquática, atingindo sua estrutura e causando um ferimento grave na cabeça de Gustavo, que caiu desacordado na água.

Corretor Gustavo Portes morreu após acidente com Jetski em Guarapari
Corretor Gustavo Portes morreu após acidente com jet ski em Guarapari Crédito: Acervo pessoal

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi acionado e a médica responsável constatou a morte ainda no local. O corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória.

Familiares de Gustavo conversaram com a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, e informaram que o corpo deve ser levado para a cidade de Lajinha, em Minas Gerais, onde será enterrado. Eles ainda disseram que parentes tinham vindo do Estado mineiro para aproveitar o fim de semana em Guarapari com o corretor. 

A Polícia Civil disse que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Guarapari.

