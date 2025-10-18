Em Muquiçaba

Corretor de imóveis morre após acidente entre jet ski e embarcação em Guarapari

Gustavo Portes estava com a família, de Minas Gerais, quando acidente aconteceu, na sexta-feira (17); corpo será enterrado em Lajinha (MG)

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 11:30

Um corretor de imóveis morreu após um acidente envolvendo o jet ski que ele pilotava e uma embarcação em uma marina no bairro Muquiçaba, em Guarapari, na última sexta-feira (17). A vítima, identificada como Gustavo Portes da Costa, de 47 anos, chegou a publicar imagens em seu perfil no Instagram mostrando o passeio na região momentos antes do acidente. Gustavo, que era mineiro, morava havia 20 anos no Espírito Santo e deixa um filho de 11 anos.



De acordo com a Polícia Militar, Gustavo passava o dia no local em uma confraternização com amigos e familiares. No fim da tarde, ele foi até a área náutica para recolher o jet ski usado durante o dia, sem utilizar o colete salva-vidas, equipamento de segurança obrigatório.

Segundo relatos de testemunhas à PM, durante a manobra de aproximação, o jet ski passou próximo a uma embarcação ancorada. Nesse momento, a corda de amarração do barco se projetou em direção à moto aquática, atingindo sua estrutura e causando um ferimento grave na cabeça de Gustavo, que caiu desacordado na água.

Corretor Gustavo Portes morreu após acidente com jet ski em Guarapari Crédito: Acervo pessoal

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi acionado e a médica responsável constatou a morte ainda no local. O corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória.

Familiares de Gustavo conversaram com a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, e informaram que o corpo deve ser levado para a cidade de Lajinha, em Minas Gerais, onde será enterrado. Eles ainda disseram que parentes tinham vindo do Estado mineiro para aproveitar o fim de semana em Guarapari com o corretor.

A Polícia Civil disse que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Guarapari.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta