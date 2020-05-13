Centro do município de Presidente Kennedy. O avanço da Covid-19 na cidade preocupa. Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul

Your browser does not support the audio element. Coronavírus: Presidente Kennedy registra 60 casos em um mês

O pequeno município de Presidente Kennedy , no Litoral Sul do Espírito Santo, ocupa a segunda posição em número de casos confirmados do novo coronavírus na região. Mas, o que chama atenção é a velocidade de transmissão da doença, que em um mês chegou a 60 confirmados. Segundo a prefeitura, boa parte dos contaminados está na linha de frente dos serviços à população, como saúde e segurança.

Nesta quarta-feira (13), o painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou 60 casos confirmados. Presidente Kennedy está fazendo testes com servidores e também em quem apresenta algum sintoma suspeito da doença.

Há exatamente um mês, no dia 13 de abril, foi confirmado o primeiro caso da doença na cidade. No dia 29 de abril já eram oito e no dia 8 de maio, 20. Dois dias depois eram 30 infectados e hoje, três dias depois, o número dobrou, chegando a 60 casos, segundo a Sesa. Durante este período, duas pessoas morreram com a doença.

A prefeitura explica que o aumento considerável dos casos positivos tem relação com os testes rápidos que foram comprados na semana passada e começaram a ser realizados em profissionais da saúde, na sexta-feira (8). Mais de 450 testes foram realizados em Presidente Kennedy.

O secretário de saúde do município falou sobre esse aumento. Nós estamos com esses casos confirmados. A maioria é de servidores, que estão na linha de frente, em serviços essenciais como a área da saúde e segurança pública, disse o secretário Jairo Fricks.

ESTRUTURA

O município, que tem pouco mais de 11 mil habitantes, não possui um hospital. Quem apresenta sintomas gripais é encaminhado para uma área separada do Pronto Atendimento da cidade. Ali temos três isolamentos com respiradores, equipe médica e técnicos com EPIs para receber as pessoas com sintomas ou assintomáticos. Lá também fazemos os testes rápidos e o fornecido pelo Estado, disse o secretário de saúde.

Município de Presidente Kennedy montou estrutura para atender casos gripais Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul