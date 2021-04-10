Coronavírus: ES chega a 8.132 mortes e passa dos 402 mil casos

Vítimas de Covid-19 são enterradas Crédito: Ronaldo Silva/Futura Press/Folhapress

Nas últimas 24 horas foram registrados mais 1.736 novos casos da doença, chegando a 402.769 pessoas infectadas com a Covid-19. Até este sábado (10), 1.239.264 testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 372.407, sendo 731 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2% no Estado.

A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 491.005 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

O município de Vila Velha assumiu a liderança do ranking das cidades com mais contaminados, com 50.001 casos. É seguido por Serra , com 49.996; Vitória , com 43.712; e Cariacica , com 30.952.