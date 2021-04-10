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Efeitos da pandemia

Coronavírus: ES chega a 8.132 mortes e passa dos 402 mil casos

Os dados foram divulgados neste sábado (10) pelo Painel Covid-19 ES, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) com dados sobre a doença

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 18:36

Publicado em 

10 abr 2021 às 18:36
Vítimas de Covid-19 são enterradas no Cemitério Vila Formosa em São Paulo (SP), que teve um aumento de enterros por conta da doença
Vítimas de Covid-19 são enterradas  Crédito: Ronaldo Silva/Futura Press/Folhapress
Na tarde deste sábado (10) foram confirmadas mais 48 mortes causadas pelo novo coronavírus. Desde o início da pandemia, 8.132 vidas foram perdidas para a Covid-19 no Estado. O Espírito Santo também ultrapassou a marca de 402 mil casos confirmados da doença no mesmo período. Os dados são do Painel Covid-19 ES, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Nas últimas 24 horas foram registrados mais 1.736 novos casos da doença, chegando a 402.769 pessoas infectadas com a Covid-19. Até este sábado (10), 1.239.264 testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 372.407, sendo 731 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 491.005 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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O município de Vila Velha assumiu a liderança do ranking das cidades com mais contaminados, com 50.001 casos. É seguido por Serra, com 49.996; Vitória, com 43.712; e Cariacica, com 30.952.
Mas a mortalidade ainda é maior no interior do Estado. A liderança fica com Águia Branca, 50,88 mortos a cada 10 mil habitantes. Logo depois vem São José do Calçado, com 35,08/óbitos por 10 mil habitantes.
A média móvel de óbitos dos últimos 14 dias alcança níveis bem elevados. Chegou a 56,36, com um crescimento de 33,28%. A anterior era de 42,29 óbitos. Só nos primeiros dez dias de abril já foram registradas 546 mortes pela doença.

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