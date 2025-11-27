Conscientização

Comunidades da Serra se mobilizam em defesa dos rios, lagoas e praias do município

No próximo sábado (29), lideranças comunitárias promoverão uma ação na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe para chamar a atenção para a necessidade de preservação e recuperação dos mananciais

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 19:51

A ação visa despertar a tenção das pessoas para a necessidade de cuidar das águas que formam a região de Jacaraípe Crédito: Ricardo Medeiros

Comunidades da Serra promoverão no próximo sábado (29) uma ação de Sensibilização em Defesa das Águas – uma iniciativa de movimentos comunitários que pretende chamar a atenção da população em geral, autoridades públicas e privadas para a urgência em proteger os cursos d’água do município. O lançamento de esgoto e o desmatamento da vegetação ciliar têm degradado esses mananciais, comprometendo a qualidade da água e, com isso, afetando a fauna e flora relacionados, além de impactarem a saúde da população.

Segundo a organização, a ideia é reunir a comunidade, órgãos da administração púbica e organizações privadas, na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, e, ali, através de exposição de trabalhos, projetos, ações e contação de histórias, o público reviva momentos nos quais a população interagia ativamente com os rios, lagoas e mar, seja pescando, se banhando, catando crustáceos e moluscos, lavando roupa, num ambiente preservado, limpo, e contraste tudo isso com o momento atual, que se traduz no receio de consumir peixes e outros recursos oriundos dos rios e lagoas da região.

Para Nilton César Cardoso, um dos organizadores da ação, esse contraste de realidades deve levar os participantes a se sensibilizarem quanto ao problema e estarem aptos a formarem grupos de pressão que cobrem políticas públicas efetivas e imediatas para recuperar e proteger nossos rios, lagoas e mar.

João Miguel, pescador já falecido, nas águas do Rio Jacaraípe em 1985, quando ainda não existia o píer Crédito: Ricardo Medeiros

"Não é natural ficarmos insensíveis ao vermos o Córrego Irema, por exemplo, lançando ininterruptamente milhões e milhões de litros de esgoto in natura no mar de Jacaraípe. Aquela água preta e fétida, característica do esgoto, deve nos indignar, deve nos exigir ação, movimento. Tanto a população, quanto a administração municipal (principalmente), devem enfrentar esse problema como algo prioritário, e não como cena normal do nosso cotidiano. Por isso, juntos, estaremos nessa ação de sensibilização para, numa segunda edição, cobrarmos ações efetivas dos respectivos responsáveis", explicou.

Ainda segundo a organização, na ação serão extraídas indicações de ações que as comunidades entendem como prioritárias para despoluir e proteger os mananciais naturais da Serra, que serão encaminhadas aos representantes do Município e do Estado.

A Associação de Moradores do Bairro São Pedro, a Associação de Moradores do Balneário de Manguinhos, e o Movimento Comunitário da Grande Jacaraípe participam da ação.

