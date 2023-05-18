Como evitar vazamento de gás similar ao que matou primos dentro de carro no ES

Como evitar vazamento de gás que matou primos dentro de carro no ES Crédito: Carlos Barros

A investigação apontou que uma falha mecânica jogou gás tóxico dentro do carro onde eles estavam. O laudo pericial no veículo identificou que havia um vazamento de monóxido de carbono que entrava pelo sistema de ar condicionado.

Para o mecânico eletricista, José Luiz Silva, a palavra chave é manutenção para evitar este tipo de problema. “O problema disso tudo é quando há viagem longa e se a descarga estiver furada, a carroceria não estiver bem vedada, esse gás venenoso entra no carro e trazem prejuízos à saúde e até levando à morte”, explica o mecânico eletricista.

É preciso ter atenção a vazamentos no escapamento e ter a cabine bem ventilada Crédito: Carlos Barros

O especialista explica ainda que carros mais modernos conseguem detectar a ausência de oxigênio no interior do veículo e promover a ventilação automática. “Tudo indica que foi uma falta de manutenção no veículo, pois são vazamentos internos, borrachas, são verificadas”, disse José Luiz Silva.

Riscos à saúde

A causa da morte dos primos foi insuficiência respiratória provocada pela intoxicação por monóxido de carbono - substância produzida pela queima de combustíveis, como gasolina. O monóxido de carbono não possui cor, nem cheiro. Quando inalado, pode causar sérios danos à saúde e levar até à morte. É o que explica o médico pneumologista Leandro Baptista.

“O monóxido de carbono tem alta afinidade com a hemoglobina, que é a substância que transporta oxigênio para todo o organismo. Quando inalado, ele se liga rapidamente a hemoglobina e impede que ela se ligue ao oxigênio e com isso, dificulta a chegada de oxigênio para o funcionamento do organismo. Neste caso, o carro deveria estar com manutenção adequada para evitar o contato com este tipo de gás”, explica o médico.

Sonolência, dor de cabeça, náusea, confusão mental, arritmia, infarto e coma são alguns dos sintomas de intoxicação do gás. Um médico deve ser procurado em caso de alguns desses sintomas.