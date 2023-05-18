Como evitar vazamento de gás similar ao que matou primos dentro de carro no ES

A investigação da polícia apontou que a morte dos primos Franz Schubert Simão Cândido, de 46 anos, e Ricardo Guarniel Simão, de 44 anos, encontrados mortos dentro de carro em fevereiro deste ano, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi por intoxicação de gás tóxico que vazou para dentro do veículo. Especialistas dão dicas de como evitar que isso aconteça.
A investigação apontou que uma falha mecânica jogou gás tóxico dentro do carro onde eles estavam. O laudo pericial no veículo identificou que havia um vazamento de monóxido de carbono que entrava pelo sistema de ar condicionado.
Para o mecânico eletricista, José Luiz Silva, a palavra chave é manutenção para evitar este tipo de problema. “O problema disso tudo é quando há viagem longa e se a descarga estiver furada, a carroceria não estiver bem vedada, esse gás venenoso entra no carro e trazem prejuízos à saúde e até levando à morte”, explica o mecânico eletricista.
O especialista explica ainda que carros mais modernos conseguem detectar a ausência de oxigênio no interior do veículo e promover a ventilação automática. “Tudo indica que foi uma falta de manutenção no veículo, pois são vazamentos internos, borrachas, são verificadas”, disse José Luiz Silva.
Riscos à saúde
A causa da morte dos primos foi insuficiência respiratória provocada pela intoxicação por monóxido de carbono - substância produzida pela queima de combustíveis, como gasolina. O monóxido de carbono não possui cor, nem cheiro. Quando inalado, pode causar sérios danos à saúde e levar até à morte. É o que explica o médico pneumologista Leandro Baptista.
“O monóxido de carbono tem alta afinidade com a hemoglobina, que é a substância que transporta oxigênio para todo o organismo. Quando inalado, ele se liga rapidamente a hemoglobina e impede que ela se ligue ao oxigênio e com isso, dificulta a chegada de oxigênio para o funcionamento do organismo. Neste caso, o carro deveria estar com manutenção adequada para evitar o contato com este tipo de gás”, explica o médico.
Sonolência, dor de cabeça, náusea, confusão mental, arritmia, infarto e coma são alguns dos sintomas de intoxicação do gás. Um médico deve ser procurado em caso de alguns desses sintomas.
Com informações do repórter da TV Gazeta Sul, Thomáz Albano