Chuva no ES: 2,2 mil casas devem ser construídas ou reparadas

Pelo menos 2,2 mil residências serão construídas ou reconstruídas em decorrências das chuvas que atingiram a Região Sul do Espírito Santo entre a última sexta-feira (22) e o sábado (23). A estimativa foi divulgada no relatório inicial entregue pelo governo do Estado ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional na manhã desta terça-feira (26).
De acordo com o governo estadual, 13 cidades estão em situação de emergência por conta das chuvas: Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta.
Segundo o documento, entregue pelo governador Renato Casagrande (PSB) ao ministro Waldez Góes, o Espírito Santo terá um custo estimado de R$ 743,3 milhões para reparos em infraestruturas urbanas, rurais, rodoviárias e de habitação.
Chuvas na Região Sul
Recursos para reparos no ES
01
R$ 275,3 milhões
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O relatório sinaliza que será necessário a construção de 560 novas unidades habitacionais, enquanto outras 1,7 mil residências vão precisar de intervenções de reparação
02
R$ 124,3 milhões
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Além das residências, o Estado também prevê a necessidade de recuperação de trechos de rodovias e pontes estaduais e contenção de deslizamentos em vários pontos atingidos pelas chuvas.
03
R$ 250 milhões
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No eixo infraestrutura urbana, segundo o relatório, foi indicada a necessidade de obras de pavimentação e recuperação de vias, contenção de encostas, serviços de macrodrenagem e desassoreamento, além da recuperação e reconstrução de pontes
04
R$ 93,7 milhões
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Já na parte rural dos municípios, o documento do governo capixaba demanda a manutenção ou reabilitação geral de estradas vicinais (pavimentadas ou não), além de intervenções em pontes rurais
“Estou em contato direto com os prefeitos para buscar uma solução. Conversei com o prefeito de Mimoso do Sul e os terrenos disponíveis são todos em áreas íngremes, não sendo possível construir lá. Então, não é uma tarefa fácil decidir onde aplicar o recurso para resolver o problema. Por exemplo, Apiacá tem terreno, um ou outro município também, mas a maioria não tem. E quando há o terreno, você tem que montar a infraestrutura, colocar energia, esgoto e calçamento. Também precisaremos da reabilitação em pontes, pavimentação de ruas e rodovias, além da manutenção de estradas vicinais”, disse Casagrande.
O resultado das chuvas
Até o início da tarde desta terça-feira (26), 20 óbitos e 4 desaparecidos foram confirmados, mostram os boletins da Defesa Civil. Desde o fim de semana, pelo menos 8.481 pessoas estão desalojadas (que foram para residência de familiares ou amigos), e 422 estão desabrigadas, isto é, perderam o imóvel e foram encaminhados a abrigos públicos.