Celulares adiantam em uma hora e confundem internautas neste domingo (18)

Celulares adiantam em uma hora e confundem internautas neste domingo
Pelo segundo ano consecutivo, o Brasil não terá horário de verão. Ainda assim, alguns aparelhos celulares adiantaram o ponteiro em uma hora neste domingo (18), da maneira como ocorria quando a mudança horária vigorava no país.
Em abril do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro, decretou o fim ao horário de verão após estudo do Ministério de Minas e Energia (MME) indicar que com o fim da mudança temporária o consumidor teria uma economia de R$ 100 milhões.
No Brasil, por um período de cerca de quatro meses, os relógios eram adiantados em uma hora no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Por conta da mudança, a luz solar era mais aproveitada e os dias ficavam mais longos.
REDES SOCIAIS
A mudança inesperada das horas virou um dos assuntos mais comentados na manhã deste domingo nas redes sociais. Entre apoiadores e críticos, as opiniões sobre o fim do horário de verão eram bastantes divergentes. Com #horariodeverao é possível ver no Twitter a discussão dos internautas sobre o tema.