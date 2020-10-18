Celulares adiantam em uma hora e confundem internautas neste domingo (18)

Alguns aparelhos amanheceram com o relógio adiantado em uma hora neste domingo (18) Crédito: José Carlos Schaeffer

Your browser does not support the audio element. Celulares adiantam em uma hora e confundem internautas neste domingo

Pelo segundo ano consecutivo, o Brasil não terá horário de verão . Ainda assim, alguns aparelhos celulares adiantaram o ponteiro em uma hora neste domingo (18), da maneira como ocorria quando a mudança horária vigorava no país.

Em abril do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro, decretou o fim ao horário de verão após estudo do Ministério de Minas e Energia (MME) indicar que com o fim da mudança temporária o consumidor teria uma economia de R$ 100 milhões.

No Brasil, por um período de cerca de quatro meses, os relógios eram adiantados em uma hora no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Por conta da mudança, a luz solar era mais aproveitada e os dias ficavam mais longos.

REDES SOCIAIS

A mudança inesperada das horas virou um dos assuntos mais comentados na manhã deste domingo nas redes sociais. Entre apoiadores e críticos, as opiniões sobre o fim do horário de verão eram bastantes divergentes. Com #horariodeverao é possível ver no Twitter a discussão dos internautas sobre o tema.

Fica a dica: Sempre que precisar saber a hora certa basta acessar o https://t.co/oe863amaua que o msm lhe dará a hora oficial do Brasil diretamente do relógio atômico do Observatório Nacional. E para quem usa Windows,Mac e Linux pode usar o servidor ntp do mesmo #horáriodeverão — Edson A. Rodrigues (@caspereark) October 18, 2020

Acordei pensando que era 8 horas (horário bom pra acordar) e era 7 horas na vdd ? #horariodeverao — Mariane (@Marianemreis_) October 18, 2020

Meu ipad no horário de verão me deixou feliz por 5s ...depois voltei p/ realidade morrendo de saudade do horário de verão.



Só eu amava o horário de verão?? #horariodeverao — ?? ? ? (@Celly_Zion) October 18, 2020