CBN Vitória: como são realizados os resgastes em alto mar

No programa desta quinta (2), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 09:40

No programa CBN Vitória desta quinta-feira (2), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e You Tube de A Gazeta aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Maikel Araujo dos Santos surpreendeu a companheira Fernanda Duarte na noite de quarta-feira (1°) após voltar para casa depois de ficar 50 horas à deriva com um amigo de pesca

Após pesadelo no mar, empresário do ES pede companheira em casamento; vídeo

País já contabiliza 37 notificações de contaminação por substância presente em bebidas adulteradas

ES não tem casos de intoxicação por metanol, afirma Sesa

