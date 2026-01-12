Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: semana começa com passagens do Transcol e aquaviário com nova tarifa

CBN Vitória ao vivo: semana começa com passagens do Transcol e aquaviário com nova tarifa

No programa desta seGUNDA (12), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 09:36

No programa CBN Vitória desta segunda-feira (12), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Recomendado para você

Polícia Civil também afirma que está sendo analisado possível cometimento de crime por parte de Romualdo Gianordoli; policial diz que acusações são falsas

PC confirma investigar delegado por subtração de informações sigilosas

A exoneração foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (12); no dia da colisão o secretário fugiu antes da chegada da Polícia Militar

Secretário é exonerado após se envolver em acidente no Noroeste do ES

Expectativa da Capital é superar a meta do Ministério da Educação , que prevê 25% das matrículas nessa modalidade de ensino em cada município

Vitória vai ganhar mais nove escolas de tempo integral até março

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais