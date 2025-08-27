Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: saiba se é possível recuperar arquivos apagados do celular

CBN Vitória ao vivo: saiba se é possível recuperar arquivos apagados do celular

No programa desta quarta (27), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 09:20

No programa CBN Vitória desta quarta (27), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! No quadro CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré explica se é possível ecuperar arquivos apagados do celular

Recomendado para você

Fogo durou mais de quatro horas, chegou perto da unidade escolar e de postes de energia, mas foi contido sem deixar feridos

Incêndio atinge 4 hectares de pasto e ameaça escola em Colatina; vídeo

As atividades terão início neste sábado (30) e no domingo (31), com exposições das forças de segurança estaduais e municipais nos shoppings

Governo do Estado divulga programação para Semana da Pátria no ES

Valmir de Souza André, de 45 anos, foi encontrado desacordado por colegas em uma propriedade na localidade de Monte Líbano

Homem morre atingido por árvore de eucalipto em Cachoeiro de Itapemirim

Este vídeo pode te interessar

Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn vitoria

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais