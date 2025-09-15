Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: saiba os detalhes da revitalização do Parque Botânico, na Serra

CBN Vitória ao vivo: saiba os detalhes da revitalização do Parque Botânico, na Serra

No programa desta segunda (15), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 09:47

No programa CBN Vitória desta segunda (15), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Às 10h, Fernanda Queiroz conversa com a secretária de obras da Serra, Izavela Roriz, sobre a revitalização so Jaridm Botânico. Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória ou na frequência 92,5 FM!

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

No programa desta segunda (15), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: saiba os detalhes da revitalização do Parque Botânico, na Serra

Homem de 35 anos escorregou de uma pedra e foi socorrido em estado grave na tarde de domingo (14); brasileiro que tentou ajudá-lo teve escoriações

Turista chinês é resgatado de helicóptero após cair no mar em Guarapari

A plataforma VFogo opera a partir de imagens de satélite, reunindo informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), do Simepar e também da Nasa, e organizando esses dados em camadas com georreferenciamento

ES passa a contar com monitoramento 24 horas de focos de incêndio

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn vitoria

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais