CBN Vitória ao vivo: saiba o que mudou nos valores de risco do colesterol

No programa desta quinta (25), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 09:20

No programa CBN Vitória desta quinta (25), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Às 10h, a cardiologista Rovana Agrizzi explica o que muda nas diretrizes de classificação dos riscos do colesterol.

Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

