Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: saiba detalhes das obras do binário na Rodovia do Sol

CBN Vitória ao vivo: saiba detalhes das obras do binário na Rodovia do Sol

No programa desta quinta (6), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 09:20

No programa CBN Vitória desta quinta (6), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! O destaque é a entrevista com o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, que fala das obras do binário na Rodovia do Sol. 

Recomendado para você

No programa desta quinta (6), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: saiba detalhes das obras do binário na Rodovia do Sol

A previsão é de 12 meses de duração para a implantação das intervenções que vão estabelecer sentidos únicos na rodovia e na Avenida Saturnino Rangel Mauro

Obras do binário da Rodovia do Sol em Vila Velha começam na segunda (10)

Na atualização desta quarta-feira (5), a Sesa informou um aumento nos números desde os primeiros relatos de afastamentos e internações

Santa Rita: 123 casos de infecção misteriosa seguem em investigação no ES

Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn vitoria

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais