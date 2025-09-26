Home
CBN Vitória ao vivo: saiba como vão funcionar câmeras corporais nas forças de segurança do ES

No programa desta sexta (26), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 09:50

No programa CBN Vitória desta sexta (26) das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! 

