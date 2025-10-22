Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: saiba como o histórico menstrual pode aumentar o risco de câncer de mama

CBN Vitória ao vivo: saiba como o histórico menstrual pode aumentar o risco de câncer de mama

No programa desta quarta (22), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 09:20

No programa CBN Vitória desta quarta (22), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! A partir das 10h, você confere uma entrevista com o oncologista clínico Fernando Zamprogno, que explica como o histórico menstrual pode aumentar o risco de câncer de mama. Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Recomendado para você

Com a conclusão da primeira etapa de obras, 17 linhas do terminal vão operar em um ponto diferente da estação a partir de domingo (26)

Nova fase de reformas no Terminal do Ibes muda linhas do Transcol; veja como fica

Auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo mostrou que nem a gestão estadual nem as prefeituras da Grande Vitória administravam a estrutura

Governo do ES vai assumir manutenção das Cinco Pontes, diz secretário

No programa desta quarta (22), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: saiba como o histórico menstrual pode aumentar o risco de câncer de mama

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn vitoria

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais