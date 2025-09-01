Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: saiba como funcionar o Restaurante Popular de Vitória

CBN Vitória ao vivo: saiba como funcionar o Restaurante Popular de Vitória

No programa desta segunda (1), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 09:27

No programa CBN Vitória desta segunda-feira (1), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia!

Recomendado para você

No programa desta segunda (1), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: saiba como funcionar o Restaurante Popular de Vitória

Moradores reclamam de alagamento e mau cheiro desde quinta-feira (28). Prefeitura afirma que problema aconteceu devido à instalação de barragens provisórias

Obra do Canal da Costa faz bueiros transbordarem em rua de VV

Trabalho de combate às chamas durou cerca de quatro horas; causa do incêndio ainda é desconhecida

Incêndio destrói galpão e sete veículos em Santa Maria de Jetibá

Este vídeo pode te interessar

Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais