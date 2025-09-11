Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: saiba como é realizada a manobra dos navios no Porto de Vitória!

CBN Vitória ao vivo: saiba como é realizada a manobra dos navios no Porto de Vitória!

No programa desta quinta (11), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 09:20

No programa CBN Vitória desta quinta (11), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Ainda em homenagem ao aniversário de Vitória, Fernanda Queiroz conversa com a Supervisora de Operações da Vports, Salma Paiva, que explica como é realizada a manobra dos navios no Porto da cidade

Recomendado para você

No programa desta quinta (11), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: saiba como é realizada a manobra dos navios no Porto de Vitória!

Sites fornecem resumos, questões e orientação para a redação de graça. Provas serão aplicadas em dois meses; confira as dicas

Contagem regressiva para o Enem: veja 6 plataformas gratuitas para estudar

Aroldo Toso, de 61 anos, estava com um fio elétrico de uma bomba de água na mão quando foi encontrado sem vida no poço de peixes na tarde de quarta-feira (10)

Filho encontra pai morto segurando fio dentro de poço em Baixo Guandu

Este vídeo pode te interessar

Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn vitoria

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais