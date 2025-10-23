Home
CBN Vitória ao vivo: regras de uso e cuidados com bicicletas elétricas

No programa desta quinta (23), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 09:43

No programa CBN Vitória desta quinta (23), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! No quadro Segurança em Foco, Fernanda Queiroz conversa com o chefe da Comunicação do Batalhão de Polícia de Trânsito, Tenente Lourenço, que explica as orientações para uso de bicicletas elétricas. Em seguida, às 10h, o neurocirurgião Guilherme Badke fala dos cuidados que devem ser tomados para evitar acidentes.

