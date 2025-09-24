Home
CBN Vitória ao vivo: Receita Federal vai notificar adultos que vivem com os pais? Entenda!

No programa desta quarta (24), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 09:20

No programa CBN Vitória desta quarta (24), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Em entrevista, o auditor fiscal e delegado-geral da Receita Federal do Brasil em Vitória explica se a Receita realmente irá notificar adultos que vivem com os pais. Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

