Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: radares eletrônicos em Vila Velha começam a funcionar

CBN Vitória ao vivo: radares eletrônicos em Vila Velha começam a funcionar

No programa desta quarta (10), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 09:20

No programa CBN Vitória desta quarta (10), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Às 11h, o subinspetor de Trânsito da Guarda Municipal de Vila Velha, Leandro Rhein, fala dos seis novos radares eletrônicos instalados em Vila Velha, que passam a funcionar nesta quarta.

Recomendado para você

Ave havia sido encontrada debilitada no fim de agosto e passou por tratamento antes de ser solta no mesmo local em que foi resgatada

Seriema é solta no Parque da Cachoeira da Fumaça no ES após ser cuidada

No programa desta sexta (12), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: prefeito aponta desafios e prioridades para o desenvolvimento da cidade!

A quinta-feira (11) foi marcado pela apresentação de argumentos da defesa dos militares, seguida pela réplica do MPES e tréplica dos advogados dos praças

Julgamento de PMs envolvidos na greve de 2017 prossegue nesta sexta (12)

Este vídeo pode te interessar

Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn vitoria

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais