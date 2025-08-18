Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: quando se preocupar com a febre em crianças?

CBN Vitória ao vivo: quando se preocupar com a febre em crianças?

No programa desta segunda (18), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 09:27

No programa CBN Vitória desta segunda-feira (18), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Às 9h45, o quadro "Questões de Família" debate o projeto de lei que prevê o aumento do tempo de internação de menores infratores. O debate é com o comentarista José Eduardo Coelho Dias e o senador Fabiano Contarato. Às 10h, o pediatra Tadeu Fernando Fernandes, presidente do Departamento de Pediatria Ambulatorial da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), explica quando se preocupar com a febre em crianças.

Recomendado para você

No programa desta segunda (18), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: quando se preocupar com a febre em crianças?

Cerimônia em Aimorés (MG) reuniu 480 pessoas e marcou a volta simbólica do fotógrafo ao local onde criou o Instituto Terra, referência em reflorestamento

Cinzas de Sebastião Salgado são depositadas em raiz de árvore no Instituto Terra

Em um cenário de distrações provocadas pelos dispositivos móveis, pais e educadores têm enfrentado dificuldades para conseguir a atenção das gerações mais novas

Educação digital é o caminho para melhorar interação com crianças e adolescentes

Este vídeo pode te interessar

Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn vitoria

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais