CBN Vitória ao vivo: quando se preocupar com a febre em crianças?

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 09:27
No programa CBN Vitória desta segunda-feira (18), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Às 9h45, o quadro "Questões de Família" debate o projeto de lei que prevê o aumento do tempo de internação de menores infratores. O debate é com o comentarista José Eduardo Coelho Dias e o senador Fabiano Contarato. Às 10h, o pediatra Tadeu Fernando Fernandes, presidente do Departamento de Pediatria Ambulatorial da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), explica quando se preocupar com a febre em crianças.
Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o