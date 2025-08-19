Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: quais as regras para uso de bicicletas elétricas?

CBN Vitória ao vivo: quais as regras para uso de bicicletas elétricas?

No programa desta terça (19), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 09:20

No programa CBN Vitória desta terça (19), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! No Dia do Ciclista,  Fernanda Queiroz conversa com o tenente Lourenço, chefe da Comunicacao Social do BPTran, sobre as orientações para uso de bicicletas elétricas nas cidades.

Recomendado para você

Heitor Magalhães Severino chegou a ser socorrido pelos pais e levado com vida ao Pronto Atendimento do município, mas não resistiu, mesmo após várias tentativas de reanimação

Criança de 2 anos morre afogada em piscina durante churrasco em Irupi

Decisão foi tomada após Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) proposta pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes)

Justiça do ES diz que lei da qualidade do ar de Vitória é constitucional

Carlos Eduardo Ribeiro Lemos retrata em livro a atuação dessas organizações e pontua os riscos para o Espírito Santo. Ele propõe mudança na lei antiterror

Avanço das facções: 'É questão de tempo para o que acontece no Rio chegar ao ES', diz juiz

Este vídeo pode te interessar

Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn vitoria

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais