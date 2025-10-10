Assista agora!

CBN Vitória ao vivo: professor do ES é referência em estudos sobre universo

No programa desta sexta (10), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

No programa CBN Vitória desta sexta (10), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! A partir de hoje, a CBN Vitória inicia uma série de entrevistas especiais com os professores da Ufes que foram citados como cientistas mais influentes do mundo. Hoje, o convidado é o professor Julio Fabris. Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!