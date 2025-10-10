Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: professor do ES é referência em estudos sobre universo

CBN Vitória ao vivo: professor do ES é referência em estudos sobre universo

No programa desta sexta (10), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 09:20

No programa CBN Vitória desta sexta (10), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! A partir de hoje, a CBN Vitória inicia uma série de entrevistas especiais com os professores da Ufes que foram citados como cientistas mais influentes do mundo. Hoje, o convidado é o professor Julio Fabris. Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

No programa desta sexta (10), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: professor do ES é referência em estudos sobre universo

Período marca a estreia da balsa e será uma oportunidade para que moradores e visitantes conheçam o novo meio de transporte

Conceição da Barra vai ter serviço de balsa gratuito até domingo (12)

As cidades se adequaram à legislação federal que, para este ano, estabeleceu remuneração mínima de R$ 4.867,77 para jornada de 40 horas

26 municípios do ES passam a pagar piso de professores após notificação do MPF

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn vitoria

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais