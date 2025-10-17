Assista agora!

CBN Vitória ao vivo: professor de engenharia elétrica busca soluções tecnológicas para interação homem-máquina

No programa desta sexta (17), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

No programa CBN Vitória desta sexta (17), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Na série especial “Cientistas mais influentes”, a CBN Vitória conversa com o professor Anselmo Frizera, pesquisador da Ufes que se dedica a desenvolver soluções tecnológicas para interação homem-máquina. Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!