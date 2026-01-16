Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: prevenção de afogamentos, IA em eletrodomésticos e dicas financeiras

CBN Vitória ao vivo: prevenção de afogamentos, IA em eletrodomésticos e dicas financeiras

No programa desta sexta (16), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 09:29

No programa CBN Vitória desta sexta-feira (16), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Recomendado para você

Romualdo Gianordoli Neto foi exonerado e, após gravar vídeo com críticas à corporação, seu chefe o criticou publicamente nas redes sociais; caso foi parar na Justiça

Entenda a briga entre delegado e comando da Polícia Civil do ES

Moradores relatam falta de água há cerca de 60 dias em regiões da Capital; caso foi encaminhado à agência reguladora estadual

Falta de água em Vitória: MP abre notícia de fato e encaminha caso à ARSP

No programa desta sexta (16), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: prevenção de afogamentos, IA em eletrodomésticos e dicas financeiras

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais