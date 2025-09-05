Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: os detalhes da festa do aniversário de Vitória e prós e contras da Internet via satélite

CBN Vitória ao vivo: os detalhes da festa do aniversário de Vitória e prós e contras da Internet via satélite

No programa desta sexta (5), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 10:05

No programa CBN Vitória desta sexta (5), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia!

Recomendado para você

Lojistas estão recebendo ligações de pessoas que se identificam como agentes de fiscalização, chegando até a exigir pagamentos

Procon e Vigilância Sanitária alertam comerciantes sobre golpes em Linhares

No programa desta sexta (5), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: os detalhes da festa do aniversário de Vitória e prós e contras da Internet via satélite

Leitores registaram a rua alagada nesta quinta-feira (4); Prefeitura de Vila Velha disse que problema é causado pela água que retorna dos bueiros

Rua da Praia da Costa volta a alagar devido à obra em canal

Este vídeo pode te interessar

Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais