Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: Operação Natal no ES e Ano Novo antecipado em Cariacica

CBN Vitória ao vivo: Operação Natal no ES e Ano Novo antecipado em Cariacica

No programa desta terça (9), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 09:20

No programa CBN Vitória desta terça (9), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Recomendado para você

No programa desta terça (9), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: Operação Natal no ES e Ano Novo antecipado em Cariacica

Após 46 anos dedicados ao jornalismo, Abdo se despede da Direção de Jornalismo da Rede Gazeta, mas assume a coordenação do Conselho Editorial da empresa

Abdo Chequer conta bastidores da carreira como jornalista da Gazeta

Juarez Oliosi (Podemos) sofreu hemorragia, edema cerebral e precisou ser transferido para São Mateus, onde permanece sedado

Vereador de Nova Venécia é internado após cair de escada

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn vitoria

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais