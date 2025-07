Assista agora!

CBN Vitória ao vivo: o que explica o crescimento no movimento no Aeroporto de Vitória?

No programa desta quinta (10), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

No programa CBN Vitória desta quinta (10), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! No quadro "Segurança em Foco", vamos conversar com um advogado do Instituto de Defesa de Consumidores sobre o golpe do post patrocinado. Às 10h, Patrícia Vallim conversa com o CEO da Zurich Airport Brasil, operadora do Aeroporto de Vitória. >