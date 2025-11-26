Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: o que de prático saiu da COP30, golpes na Black Friday e duplicação da BR-262

CBN Vitória ao vivo: o que de prático saiu da COP30, golpes na Black Friday e duplicação da BR-262

No programa desta quarta (26), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 09:49

No programa CBN Vitória desta quarta (26), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Recomendado para você

No programa desta quarta (26), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: o que de prático saiu da COP30, golpes na Black Friday e duplicação da BR-262

Prefeitura anunciou plataforma para acionar serviço de táxi, com corridas monitoradas em tempo real e preço calculado pelo taxímetro

Táxi Vix: Vitória lança aplicativo para acionar corridas de táxis

Fogo na rede elétrica foi registrado por volta de 22h de terça-feira (25) em Bento Ferreira

Padrão de energia pega fogo e moradores evacuam prédio em Vitória

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais