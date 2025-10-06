Assista agora!

CBN Vitória ao vivo: Ministério dos Transportes explica proposta do CNH sem autoescola

No programa desta segunda (6), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

No programa CBN Vitória desta segunda (6), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Às 10h, o secretário Nacional de Trânsito, Adrualdo Catão, explica as mudanças que o governo federal está propondo mudanças no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no país. Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!