CBN Vitória ao vivo: lançamentos de carros em 2026 e como escolher a escola dos filhos

No programa desta segunda (19), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 09:32

No programa CBN Vitória desta segunda-feira (19), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

