CBN Vitória ao vivo: isenção no IR deve beneficiar 311 mil capixabas; entenda proposta

No programa desta quarta (8), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 09:54

No programa CBN Vitória desta quarta (8), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Às 10h, a empresária Carlo Tasso fala da proposta de isenção no Imposto de Renda, que deve beneficiar 311 mil capixabas. Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

