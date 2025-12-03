Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: frutos do mar contaminados com microplásticos, bustos da Costa Pereira restaurados e dicas de tecnologia

CBN Vitória ao vivo: frutos do mar contaminados com microplásticos, bustos da Costa Pereira restaurados e dicas de tecnologia

No programa desta quarta (3), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 09:40

No programa CBN Vitória desta quarta (3), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Recomendado para você

No programa desta quarta (3), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: frutos do mar contaminados com microplásticos, bustos da Costa Pereira restaurados e dicas de tecnologia

Via Pevidor vai iniciar o trajeto entre as capitais capixaba e mineira com ônibus que terão wi-fi, acessibilidade e até IA para direção segura; saiba mais

Nova linha de ônibus entre Vitória e BH começa a operar até o dia 20

Iniciativa aprovada na Câmara Municipal oficializa nome popularmente conhecido pelos banhistas e será encaminhada para sanção ou veto do prefeito da Capital

Praia em Vitória ganha nome oficial após 'batismo popular'

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais