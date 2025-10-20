Home
CBN Vitória ao vivo: fique por dentro dos detalhes da inauguração do Cais das Artes e da revitalização do Galpão das Paneleiras

CBN Vitória ao vivo: fique por dentro dos detalhes da inauguração do Cais das Artes e da revitalização do Galpão das Paneleiras

No programa desta segunda (20), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 09:20

No programa CBN Vitória desta segunda (20), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! A partir das 10h, você confere duas entrevistas para ficar por dentro dos detalhes da inauguração do Cais das Artes e da revitalização do Galpão das Paneleiras. Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

