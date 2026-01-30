Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: faltam trabalhadores? Entenda o impacto do "apagão" de mão de obra na economia do ES

CBN Vitória ao vivo: faltam trabalhadores? Entenda o impacto do "apagão" de mão de obra na economia do ES

No programa desta sexta (30), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 09:37

No programa CBN Vitória desta sexta (30), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Recomendado para você

Vítimas foram localizadas trancadas no banheiro, na madrugada da última quinta-feira (29), no bairro Vila Isabel

Dois homens são encontrados mortos após incêndio atingir casa em Cariacica

No programa desta sexta (30), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: faltam trabalhadores? Entenda o impacto do "apagão" de mão de obra na economia do ES

Iniciativa tem o objetivo de criar uma rede de proteção para pessoas em situação de vulnerabilidade

Sete cidades do ES podem entrar em programa federal de combate à fome

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais