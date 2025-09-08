Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: especial em homenagem ao aniversário de Vitória!

CBN Vitória ao vivo: especial em homenagem ao aniversário de Vitória!

No programa desta segunda (8), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 09:20

No programa CBN Vitória desta segunda (8), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Em um programa especial em homenagem ao aniversário de Vitória, Patrícia Vallim conversa com convidados especiais!

Recomendado para você

No programa desta segunda (8), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: especial em homenagem ao aniversário de Vitória!

Aniversário da Capital é celebrado hoje e o feriado muda a configuração do funcionamento de alguns serviços públicos e privados no município

Veja o que funciona em Vitória no feriado desta segunda-feira (8)

Para marcar os 474 anos de Vitória, A Gazeta passeou pelas estruturas que ligam pontos dentro da cidade ou com outros municípios e fez um resgate das mudanças ao longo do tempo

Pontes de Vitória contam a história da conexão da ilha ao continente

Este vídeo pode te interessar

Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn vitoria

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais