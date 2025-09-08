Assista agora!

CBN Vitória ao vivo: especial em homenagem ao aniversário de Vitória!

No programa desta segunda (8), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 09:20

No programa CBN Vitória desta segunda (8), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Em um programa especial em homenagem ao aniversário de Vitória, Patrícia Vallim conversa com convidados especiais!

Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

