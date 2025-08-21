Assista agora!

CBN Vitória ao vivo: entenda o que são as terras raras encontradas no Sul do ES e conheça novos hotéis autônomos

No programa desta quinta (21), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 09:20

No programa CBN Vitória desta quinta (21), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! No estúdio da CBN, Fernanda Queiroz conversa com o físico nuclear Marcos Tadeu Orlando, professor e pesquisador do Departamento de Física da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Ele explica o que são as terras raras, consideradas um trunfo para o ES contra o tarifaço de Trump. No quadro Viaje na CBN, Edson Ruy explica o que são hotéis autônomos.

